Munteanu, replica Silviei Radu: "Ma acuza ca as fi misogin, cred ca nu intelege cuvantul, eu am 5 femei acasa. Prin sms, am folosit motofierestrau teleghidat. Se vad urechile PD"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Ofer cuvantul dnului Munteanu, care a dirijat prin internet prin sms care brad sa fie adus. Iaca este, iaca nu-i, se refera la PD cu Primaria."

Valeriu MUNTEANU, VICEPRESEDINTE PL: "O epopee rusinoasa, aceasta trilogie este o catastrofa manageriala a PD, care a esuat, Chisinaul este unica capitala europeana, care n-a inaugurat bradul pe 1 decembrie. PD trebuie sa-si asume responsabilitatea si sa nu se ascunda in spatele dnei Radu, pentru ca li se vad foarte bine urechile.

Scandalul scandalos s-a vazut foarte urat si din Europa. Discutam cu un eurodeputat si el a spus ca exuberanta PD-ului demonstreaza ca apare un nou focar de oligarhie. Noi incercam sa va ajutam. Se confirma binomul PD-PSRM. Socialistii au fost docili, cumintei la acest subiect. Subiectul n-a fost despre uritenia bradul, ci despre management.

Dna Radu nu a raspuns la intrebarea daca are sau nu o autorizatie. PD incearca sa devieze de la subiect, sa ma invinuiasca pe mine de toate relele. Am aflat ca mint, ca sunt corupt, ca as fi comunist, misogin, nu stiu daca dumneaei intelege cuvantul, am acasa 5 femei, chiar este o ofensa foarte mare. Prin sms, am folosit un motofierastrau teleghidat. Nu am trimis nimanui sms-uri. "

Valeriu Munteanu a indemnat locuitorii capitalei sa nu mearga deseara la bradul inaugurat de Silvia Radu:

"Insist ca al doilea brad a fost taiat fara autorizatie si fara a plati pentru daunele aduse mediului. Nu poate fi considerat un brad al Chisinaului, este un brad oligarhic. Locuitorii capitalei si replublicii trebuie sa se gandeasca daca sa vina sau nu. Anul acesta, in sens de protest fata de modul in care guvernarea ne trateaza, nu o sa venim la brad."