Au asteptat impreuna rezultatele alegerilor prezidentiale? Munteanu le cere lui Dodon si Plahotniuc sa faca testul cu poligraful, sugerand ca aparatorii lor mint

Ieri, intr-o declaratie pentru presa, Andrian Candu l-a indeamna pe Igor Munteanu sa demonstreze ca Dodon si Plahotniuc au sarbatorit impreuna victoria sefului statului la prezidentiale.

In cadrul emisiunii InPROfunzime, directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu a declarat ca Vlad Plahotniuc si Igor Dodon au urmarit impreuna rezultatele prezidentialelor, chiar in noaptea alegerilor. Purtatorul de cuvant al presedintelui a calificat declaratiile drept aberante, iar democratii afirma ca acestea sunt fantezii.

Igor MUNTEANU, DIRECTOR IDIS VIITORUL: ”Exact in acea zi dl Dodon a avut o convorbire cu presedintele Porosenko. Persoana care i-a intins receptorul sa vorbeasca cu presedintele Porosenko porneste toata aceasta galceava. Evident, era liderul PD. In realitate, evident ca PD si PSRM sunt intr-o coordonare, desi se urasc, se iubesc in acelasi timp.”

Solicitat de PRO TV, Igor Dodon ne-a spus ca a urmarit rezultatele alegerilor la sediul partidului, alaturi de colegi, dar si jurnalisti. Purtatorul de cuvant al presedintelui a calificat declaratiile lui Igor Munteanu drept aberante si l-a acuzat pe acesta de dezinformare. La randul lor, democratii ii cer sa vina cu probe.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: ”Cine si cu cine isi petrece noptile inclusiv cele in care se calculeaza rezultatele alegerilor, chiar ma depaseste subiectul. Dl Igor Munteanu ar trebui sa vina in fata societatii, presei si sa demonstreze ceea ce stie el, dar declaratii si fantezii auzim atat de multe si destule, incat si credibilitatea se pierde in unele persoane.”

Anterior opozitia i-a acuzat in repetate randuri pe Igor Dodon si Vlad Plahotniuc de cardasie, mai ales dupa ce democratii si sociaistii s-au inteles sa voteze sistemul mixt. PD si PSRM neaga acuzatiile si se jura ca se afla intr-o confruntare reala.