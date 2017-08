Musafiri nepoftiti in casele catorva traficanti de droguri din capitala. Mascatii de la Fulger au descins in locuintele acestora si au retinut mai multi indivizi - VIDEO

In urma descinderilor, trei indivizi cu varste cuprinse intre 28 si 37 de ani au fost retinuti in casele lor, iar al patrulea in strada.

In locuinte au fost gasite mai multe tipuri de droguri, care au fost ridicate si expediate centrului de expertiza.

Daca vor fi gasiti vinovati ei risca o amenda de pana la 27 mii de lei sau patru ani de inchisoare.