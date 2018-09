Must Fest 2018. Zeci de oameni s-au adunat in PMAN pentru a asculta muzica buna si a degusta mai multe feluri de vin - GALERIE FOTO

In PMAN au fost amenajate zone de divertisment, cu expozitii si si se fac degustari de vin. In corturile instalate in piata se prepara bucate traditionale.

Spre seara, amtosfera din PMAN va fi incinsa de SunStroke Project, Doredos, Alex Calancea Band, trupa Brainstorm din Letonia si alti artisti renumiti.

Duminica pe scena vor urca Zdob si Zdub, interpreta din Romania Antonia, trupa de rock din Finlanda "The Rasmus" si legendara formatie din Rusia "Ciaif".