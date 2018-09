Must gratuit si multa voie buna la Moldexpo, acolo unde s-a desfasurat festivalul Tulburel 2018. De la festival nu a lipsit carnea gatita la gratar, dar si placintele moldovenesti. Cum s-au distrat vizitatorii - VIDEO

Pentru a atrage cat mai multi clienti, vinificatorii au intins pe tarabe nu doar tulburel, dar si vin. Acest producator ne-a spus ca participa pentru prima oara la festival si a observat ca oamenii prefera mustul vinului.

"Tulburel am de doua feluri, rosu si alb. Rosul este din saperavi, alb din muscat."



"- Must vreau sa cumpar. Care e mustul? Da aici ce aveti? -Tulburel din saperali. -Acesta e tare gustos da eu vreu must."

Deoarece a fost gratuit, vizitatorii au mers au gustat tulburel de la toate tarabele. Nimeni nu a plecat acasa cu mana goala.

"Am gustat mai de la toate tarabele, foarte bun."

"E minunat, nu are cum in Moldova altfel."

De la festival nu a lipsit carnea gatita la gratar, dar si placintele moldovenesti. La una dintre mesele amenajate la Moldoexpo am gasit un grup de prieteni, care spun ca s-au adunat astazi impreuna din mai multe colturi ale lumii.

"Din Romania, foarte frumos, asteptam pana deseara ce ne mai impresioneaza. Dar deocamdata mancarea este foarte gustoasa. Acesta ne-a tulburat putin."

"Eu al doilea an vin si foarte tare imi place si imi place vin si rosu si alb."

La o alta masa au ciocnit paharele trei prieteni, care spun ca a devenit o traditie ca an de an sa sarbatoreasca tulburelul impreuna.

"Noua ne-a mers ca ne-am nascut in aceasta tara daca sncer. Pentru sarbatoare, pentru tulburel."

"Vin foarte bun, anul aceasta a fost mult soare si este bun de gustat. Si de a ciocni cate un pahar cu prietenii. "

In acest an un pahar de tulburel costa cinci lei pe cand pretul pentru o sticla de un litru si jumatate variaza intre 24 si 30 de lei. Festivalul Tulburel se afla la cea de a sasea editie.