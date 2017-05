Mutilat pe viata in urma unui accident de munca. Un barbat a ramas fara ambele maini dupa ce s-a electrocutat. Familia incearca sa obtina despagubiri, insa victima muncea fara contract de munca - VIDEO

Alexandru Sacinev a implinit 42 de ani pe patul de spital. A ramas mutilat pe viata in urma unui accident de munca.

Alexandru SACINEV, VICTIMA: ”A fost sotia odata cu baiatul de 16 ani si cand am stat in reanimare a fost cu asta mic. ”

Barbatul lucra la o firma ce se ocupa de montarea panourilor de publicitate. In acea zi lucra la Comrat.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Acesta este panoul pe care urma sa-l instaleze Alexandru Sacinev, insa nu a mai apucat. Din cate se poate vedea intre acesta si liniile de tensiune este mai putin de un metru, iar vantul a facut ca acestia sa se apropie, iar barbatul a fost electrocutat.”

Alexandru SACINEV, VICTIMA: “Cand o batut vantul s-a lipit armatura de sarma si cac raz m-o corentat./ La mine mainile s-au facut ca colacul.”

Omul este disperat deoarece era singurul care aducea bani in casa si are de hranit patru guri. Plus la asta a suferit mai multe operatii si altele urmeaza.

Vadim ANISEI, DOCTOR CHIRURG: “Urmeaza sa mai fie interventii chirurgicale cu transplant de piele.”

Despre cele intamplate, familia sa care locuieste la Hancesti a aflat abia la 3 zile de la incident.

Lilia SACINEV, SOTIA VICTIMEI: “Miercuri am vorbit cu sotul pe telefon si mi-a spus ca se scoala mai dimineata ca sa se duca la Comrat. Joi nu am mai dat de dansul, vineri seara am sunat pe seful lui si el mi-a spus ca toate raspunsurile o sa le aflu sambata dimineata.”

Alexandru Sacinev lucra fara contract de munca de mai bine de 5 ani. Acum familia cere despagubiri de la angajator.

Viorica SECRIERU, CUMNATA VICTIMEI: “Ramane sotia cu 4 copii si el e al cincilea, ca un copil care este neputincios.”

Directorul companiei unde lucra Alexandru Sacinev a refuzat sa ne vorbeasca.

DIRECTORUL COMPANIEI: “-De la Pro TV va sun. - Da nu mai sunati atata.”

Am fost chiar si la adresa unde s-ar afla sediul firmei. Nimic nici aici.

Viorel BOCANCEA, FOST COLEG AL VICTIMEI: “- Cum va asigura ca nu patiti nimic? Asigurare medicala va facea? -Nimic. - Era totul pe propria raspundere? - Da.“

Acum cateva zile rudele barbatului au depus o plangere la procuratura din Comrat. Inspectia Muncii investigheaza cazul. Juristii spun ca si in lipsa unui contract de munca, barbatul este in drept sa ceara prin instanta despagubiri, chiar si plata salariului pana la pensie.

Asta daca doveseste ca s-a accidentat anume din neglijenta angajatorului. Alexandru Sacinev este internat la centrul de leziuni termice din capitala.