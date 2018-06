Muzica de fanfara a rasunat la Soroca. 14 orchestre venite din Romania, Ucraina, dar si din tara s-au intrecut pentru titlul de cea mai buna in cadrul Festivalului Fanfara Argintie - VIDEO

Muzica de sarbatoare a umplut strasile Sorocii in acest weekend. In prima zi de festival cele 14 orchestre din tara si de peste hotare au marsaluit prin oras, iar in a doua a inceput si lupta pentru titlul de cea mai buna fanfara. Aceasta orchestra a venit tocmai din sudul tarii pentru a participa la traditionalul concurs nordic.

”Suntem de la Comrat. Am venit sa ne aratam talentul in muzica, dar si sa-i admiram pe ceilalti participanti.”

Iar acesti muzicieni sunt de la Centru. In cei 6 ani de la formare, suflatorii se mandresc cu sunetele pe care doar ei le pot scoate.

”Suntem de la Magdacesti. La editia trecuta am luat locul doi si azi asteptam sa crestem."

Concursul a fost unul international, asa ca usa festivalului a fost deschisa si pentru orchestrele din Romania si Ucraina.

“Am venit din raionul Iampoli. Acesta este un colectiv de nunta. Este un nivel inalt de organizare si suntem bucurosi sa fim prezenti si noi.”

Sorocenii spun ca in timp, festivalul a devenit imaginea raionului.

”Imi aminteste de anii mei de tinerete, cand fanfara ocupa un loc de cinste. Acest festival il merita Soroca. Si in perioada interbelica si acum ramane un centru cultural.”

In premiera in acest an a fost organizat si un iarmaroc la care intreprinzatorii locali si-au expus produsele. Vitalie Telepca si-a adus brichetele facute din rumegus. Afacerea a fost pusa pe roate dupa ce a muncit ani la rand in Italia.

”Am venit cu doua feluri de brichete, din coaja de rasarita, asta tubular e din rumegus de lemn."

Spun ca la targ au venit cu preturi mai mici decat cele de pe piata.

”Astazi este si o promovare pentru intreprindere, asa ca preturile sunt cu reducere.”

Festivalul Fanfara Argintie de la Soroca este la 15-a editie.