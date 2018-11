Muzica, proteste si huiduieli - de toate au fost la concertul organizat de Ilan Sor la Torino: "Un om normal sta acasa langa familie, dar nu sterge fundul la Italia" - VIDEO

Unul dintre cele mai emotionante momente din timpul protestului a fost cel in care fortele de ordine italiene, care asigurau ordinea publica in zona in care urma sa aiba loc concertul, si-au scos castile de protectie. Manifestantii i-au aplaudat pentru asta.

In timpul flashmobului, intre participanti si organizatorii concertului s-a iscat o cearta, iar cei din urma au recurs chiar si la insulte.

“Un om normal sta acasa langa familie, dar nu sterge fundul la Italia.”

Organizatorii concertului au fost huiduiti si in sala in care s-a desfasurat evenimentul.

“- Ilan Sor e un criminal, un mafiot. - Jos Sor! Ilan Sor la puscarie!”

Prezentantorul evenimentului a incercat sa calmeze spiritele.

“Va dorim sa fiti sanatosi. Sa aveti parte de multe bucurii. Sa aveti parte de lucruri frumoase. Sa aveti parte de lucruri deosebite si frumoase asa cum se intampla in municipiul Orhei.”

La un moment dat mai multi oameni au parasit sala de concert, iar o parte din cei ramasi, au fost huiduiti.Intr-o postare pe facebook, Partidul Sor a anuntat ca evenimentul s-a desfasurat fara probleme si ca sala a fost arhiplina.

Concertul, a fost organizat ieri de formatiunea primarului de Orhei pentru moldovenii din orasul italian Torino.