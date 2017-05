Muzica rock a rasunat pe mai multe strazi din capitala. O trupa din Straseni a urcat in remorca unui camion si a cantat din mers: au anuntat despre Festivalul Cronograf - VIDEO

Timp de doua ore, interpretii trupei Flash Blood au colindat mai multe strazi din capitala. Au cantat si au invitat oamenii la festivalul filmului si muzicii Cronograf. Trecatorii au fost uimiti.

“Frumos, canta bine. Nu, n-am vazut asa ceva. Prima data acum am vazut. Politia inainte tare mi-a placut, tare frumos.”

Unii spun insa ca nu au inteles ce s-a intamplat, deoarece remorca ar fi trecut prea repede pe langa ei.

“Interesant, doar că repede merg. Dacă s-ar reţine undeva mai mult, la o intersecţie, atunci ar fi mai interesant.“

“Nu avem idee, nu stim, dar am auzit o muzica stranie.”

Membrii trupei spun ca a fost prima experienta de acest gen pentru ei. O vor repeta doar daca drumurile vor fi mai bune.

Adrian GAVRILIUC, MEMBRU TRUPA FLASH BLOOD: “M-am apucat de o boxa si m-am tinut si nu am cazut jos.”

Sergiu GOVLEAC, MEMBRU TRUPA FLASH BLOOD: “Este pentru prima data. E periculos pentru ca drumurile sunt foarte rele si este pericol sa cadem jos.“

Organizatorii spun ca s-au inspirat din campania trupei britanice The Rolling Stones, care in anul 1975 si-a lansat noul album cutreierand strazile din New York. Doar ca in acest caz este vorba despre festivalul filmului si muzicii, care va avea loc intre 25 si 31 mai pe strada pietonala din capitala.

Diana GUJA, COORDONATOR FESTIVALUL CRONOGRAF & MUSIC: “Ca sa stie cat mai multa lume despre ceea ce se va intampla si sa mai descretim fruntile oamenilor. Scopul este sa adunam cat mai multa lume faina in fata ecranului si sa dam viata pietonalei din Chisinau si sa cream o comunitate de oameni interesati de arta. “

La festivalul Cronograf vor fi difuzate filme documentare despre muzica si vor urca pe scena 8 trupe.