Muzica turceasca, latino sau mexicana a rasunat la un eveniment multicultural. Tineri din diferite tari, care fac voluntariat in Moldova au prezentat cultura si bucatele lor traditionale - VIDEO

Cam asta a fost atmosfera astazi intr-un mall din capitala, unde vizitatorii au putut admira cultura mai multor popoare. Cartea de vizita a fost nu doar dansul. Fiecare grup a amenjat cate o araba pe care a insirat bucate traditionale, dar si tot felul de obiecte specifice tarii din care vin.

Aceasta tanara este din Mexic, iar de mai bine de un an face voluntariat in Moldova. Pe taraba ei, am gasit delicii din bucataria mexicana. Coada s-a facut la taraba voluntarilor din China, unde vizitatorii se alegeau cu un tatuaj temporar pe brat cu numele lor in chineza.



La taraba turceasca, cei prezenti au putut gusta dulciuri si alte bunatati. De pe taraba moldovenilor nu au lipsit placintele si sarmalele. Pentru cei mici au fost organizate ateliere unde au putut sa deseneze, iar tematica a fost “Uniti in diversitate”.

La evenimentul de astazi au participat tineri din 6 tari ale lumii, care au venit in tara noastra pentru a face voluntariat. Targul Global Village, se afla la a patra editie si este organizat de doua ori pe an, iarna si vara.