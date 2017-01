N-a mai asteptat ambulanta si a nascut acasa. O femeie din Causeni a adus pe lume o fetita chiar in momentul in care medicii au ajuns: "Era prea tarziu pentru a fi transportata"

MEDIC DE PE AMBULANTA: "Era in travaliu. Totul a mers bine. A nascut o fetita, totul e bine. Deja era prea tarziu pentru a mai fi transportata la spital. "

Durerile de nastere au inceput inca de noaptea trecuta, insa femeia a asteptat pana dimineata pentru a merge la spital sa nasca.

Dimineata, in jurul orei 7:00, femeia a sunat la ambulanta, insa, surpriza, bebelusul, dornic de a veni pe lume, s-a nascut acasa chiar in momentul in care medicii au ajuns.

Era prea tarziu pentru ca femeia sa fie transportata la spital, asa ca medicii de pe ambulanta nu au riscat si au ajutat-o sa nasca acasa.

Femeia a adus pe lume o fetita si ambele se simt bine.

Dupa ce a nascut, atat mamica cat si fetita au fost transportate la spitatul raionul Causeni.