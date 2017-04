N-au fugit departe! Doi hoti, incatusati dupa ce au furat doua portmonee in timp ce mergeau cu microbuzul. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

Potrivit politiei, suspecta ar fi furata din geanta unei femei de 34 ani, portmoneul cu bani in suma de 1000 lei, in timp ce se deplasau cu maxi-taxi de pe ruta 103. Conform informatiilor constatate, imediat dupa furt a coborat la statie, fiind surprinsa de camerele de supraveghere instalate in apropiere.

Iar un individ in varsta de 37 ani a fost retinut de un barbat de 34 ani, dupa ce si-a dat seama ca i-ar fi furat din buzunar portmoneul cu bani in suma de 450 lei, in timp ce se deplasau cu maxi-taxi de pe ruta 121.

La fata locului fiind solicitat un echipaj al Batalionului Reactionare Operativa al Directiei de Politie a mun. Chisinau, care a fost incatusat si escortat la Inspectorat pentru audieri.

Cei doi risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 13 000 lei la 17 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pina la 2 ani.