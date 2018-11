N-au pasit bine pragul universitatii, ca au fost provocati sa demonstreze ce talente ascund. Un spectacol pe cinste s-a dat la Balul Bobocilor de la Balti - VIDEO

Pentru ca cei mai multi au incercat pentru prima data miscari de vals, unii au avut emotii si au cam incurcat pasii. Costumele la patru ace, rochiile de seara si atmosfera de poveste, insa, si-au facut efectul.

Opt tineri au trecut preselectia si au participat la marea finala. S-au pregatit minutios, iar fiecare a vrut sa demonsreze ca este cel mai bun. Au incercat sa castige admiratia publicului, dar si a juratilor prin cantec si clipuri video, realizate tot de ei.

Si cum un student trebuie sa dea dovada, in primul rand, de cunostinte, tinerii au fost pusi fata in fata cu diverse intrebari, la care au raspuns… ingenios.

“ - Descrie viata unui student printr-o propozitie?- Te-ai trezit. Ai inteles ca ai intarziat si te culci inapoi. “

Notele juriului nu au intarziat sa apara.

Tatiana si Ivan, de la Facultatea de Litere, au luat marele titlu, Miss si Mister Boboc.

Tatiana: “ – Nu ne-am asteptat sa castigam. Este foarte placut. “

Tinerii vor reprezenta studentii balteni la etapa nationala a concursului.

Tatiana: “ – Speram ca vom putea sa ne prezentam bine si la Chisinau si sa facem fata tuturor incercarilor. “

Ivan: “ – Ne-au spus ca la aceasta etapa inca putem sa vorbim in limba rusa, dar la urmatoarea doar in limba romana. Am decis sa fim asa cum suntem si am vorbit in limba noastra materna. Mai departe, o sa inventam ceva. “

Autoguvernarea Studenteasca de la Universitatea “Alecu Russo” din localitate le-a promis castigatorilor premii banesti, dar nu a anuntat despre ce suma este vorba.