Nastase a atacat astazi la Curtea Suprema de Justitie decizia Curtii de Apel, de a nu valida alegerile. In hotararea motivata scrie ca live-urile facute de primarul ales in ziua scrutinului sunt o incalcare - VIDEO

Andrei Nastase a atacat astazi la Curtea Suprema de Justitie decizia de ieri a Curtii de Apel, de a nu valida alegerile. Intre timp, a fost publicata hotararea motivata luata aseara de magistrati. In document scrie ca live-urile facute de primarul ales in ziua scrutinului sunt o incalcare in masura sa afecteze rezultatele.