Nastase si Ceban spun pe cine vor demite daca ajung sefi la Primarie - Ziarul de Garda

Atât socialistul Ion Ceban, cat si candidatul comun PPDA-PAS-PLDM, Andrei Nastase, sustin ca vor face demiteri si angajari daca ajung la Primăria Chisinau. In timp ce Ion Ceban afirma public ca primii care vor fi demisi sunt actualul primar interimar, Ruslan Codreanu, si viceprimarul Nistor Grozavu, contracandidatul sau este rezervat in declaratii nominale si sustine ca va semna ordine de demitere in privinta sefilor de directii sau de intreprinderi municipale care dau dovada de management defectuos, scrie ZdG.md.