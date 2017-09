Natalia Gherman - numita in functia de Reprezentant Special si Sef al Centrului Regional ONU pentru Diplomatie Preventiva pentru Asia Centrala

Natalia Gherman il va succede pe Petko Draganov din Bulgaria, care si-a incheiat mandatul la 4 septembrie 2017. Natalia Gherman este primul cetatean al Republicii Moldova care a devenit Secretar General Asistent-Adjunct al ONU (Assistant Secretary General), fiind responsabila pentru toate tarile Asiei Centrale si reprezentandu-l pe Secretarul General in toate organizatiile de cooperare politico-economice si de securitate in aceasta regiune.

Natalia Gherman aduce 25 de ani de experienta diplomatica manifestata in diferite functii inalte la nivel guvernamental in Republica Moldova. Mai recent, in 2013-2016, Gherman a fost Ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, fiind concomitent Viceprim-ministru si, temporar, Prim-ministru in exercitiu in 2015.

Anterior, Natalia Gherman a fost Viceministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene in perioada 2009-2013, exercitand si functia de Negociator-Sef din partea Republicii Moldova pentru negocierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana.