Ne asteapta cateva zile de foc. Meteorologii au emis un nou cod galben de canicula - FOTO

"În intervalul 25-27 august predominant în raioanele centrale şi de sud temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-34°C. În perioada 25-30 august pe o mare parte a teritoriului se va menţine pericol excepţional de incendiu (clasa V) cu caracter natural şi ameninţare de incendiu a fîşiilor forestiere şi a culturilor agricole."

Astazi in cursul noptii, in nord se asteapta 13 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 14 grade, iar maxima zilei va fi de 33 de grade. In sud, noaptea se asteapta 15 grade. Ziua, termometrele vor indica 34 de grade.In capitala, minima va fi de 16 grade, iar ziua se asteapta 32 de grade.

In urmatoarele zile vremea va fi caniculara. Maximele vor ajunge pana la 35 de grade.