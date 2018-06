Ne asteapta zile de foc, iar meteorologii au emis un cod galben de canicula. Si azi, soarele a fost destul de puternic, asa ca oamenii au stat la rand dupa inghetata si bauturi racoritoare - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Este aproape ora 18 iar acest termomentru de pe strada Gheorghe Asachi indica 36 de grade. Este atat de clad incat fara o sticla cu apa si niste haine mai usoare nici nu indraznesti sa iesi din casa.”

Spre seara, cand temperaturile din termometru ar fi trebuit sa scada, soarele frigea cu aceeasi indarjire ca in plina amiaza. In toleibuzele din capitala, in lipsa aerului conditionat, oamenii abia se tineau pe picioare. Ca sa nu lesine, unii au gasit solutia – evantaiul.

“Afara e groaznic. Avem apa in geanta si evantaiul.”

”Tare mare caldura. Eu sunt bolnav si cu asta o duc rau.”

Situatia e si mai proasta in troleibuzele vechi. Zgomotul puternic, mirosul de praf si razele dogoratoare ti se pun pe suflet. Nina e insarcinata in 28 de saptamani si nici nu vrea sa-si imagineze ce va fi la mijloc de vara.

“E mare disconfornt. Nici un fel de conditii. Am iesit din casa dupa ora 17, cand e mai cald nu ies din casa.”

Ca sa se ascunda de caldura, parintii au evadat alaturi de copii in parcuri.

“Ne asiguram sa avem lichide si sa mancam fructe si legume proaspete. Este dificil, dar ne straduim mai pe la umbra. Este un plus al Chisinaului ca mai avem copaci unde sa ne ascundem.”

Florile sadite de primarie in primavara sunt si ele hidratate, chiar de doua ori pe zi.

“Trebuie de lucrat. -De cate ori pe zi le udati? -De doua ori. Dimineata si seara. -Cata apa se cheltuie? -12 tone.”

Si daca florile prefera apa, dintre lichide oamenii aleg si ceva mai tarisor.

"Se cumpara, omul vrea sa bea. Racoreste bine, omul are simt de umor, se ridica dispozitia.”

Iar acesti turisti au venit in tara noastra din Italia. Spun ca de doua zile o cutreiera in lung si in lat pe bicicleta. Chiar daca este foarte cald acestia nu se opresc din drum, iar maine au in plan sa viziteze regiunea transnistreana, tot pe doua roti.

Astazi meteorologii au emis cod galben de canicula valabil pana sambata. Potrivit specialistilor, aceste temperaturi depasesc cu 4 grade media normala pentru aceasta perioada.