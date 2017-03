Ne sapa americanii. O companie din SUA va explora Moldova in urmatorii 5 ani pentru a gasi petrol si gaze - VIDEO

Steve NICANDROS, DIRECTOR EXECUTIV FRONTERA RESOURCES: ”Planurile noastre aici în ţară sunt să explorăm petrol şi gaz în următorii 5 ani şi să căutăm zăcăminte în sudul ţării. Cheltuielile noastre în ţară sunt proiectate să ajungă la minim 6 mln dolari în următorii ani. În cel mai bun caz, noi ne vedem investiţiile într-o zonă de la 50 la 100 mln dolari.”

Compania americana sustine ca va avea pana la 300 de angajati, iar autoritatile de la Chisinau sustin ca, potrivit contractului, 60% trebuie sa fie moldoveni.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Ei fondeaza intreprinderi, creeaza locuri de lucru, platesc salarii si impozite, oferind posibilitate guvernului sa faca investitii sociale si publice.”

Potrivit ministrului Mediului, compania va cauta petrol si gaze naturale in urmatorii 5 ani, pe o treime din teritoriul tarii, in special in sud, insa nu este clar inca unde vor incepe forajele. Ulterior, dupa ce zacamintele vor fi indentificate, se va stabili o cota pe care firma o va ceda tarii noastre, iar restul – se va vinde.

Valeriu Munteanu sustine ca in perioada sovietica in tara s-au mai facut foraje, asa ca se stie ca zacaminte exista. Compania Frontera Resources International a castigat concursul organizat de autoritati la sfarsitul anului trecut, iar acum o luna a fost semnat si contractul de concesiune.

Firma a avut activitati similare si in Georgia si Ucraina. Fondata in 1996, Frontera Resources este o companie americana specializata in explorarea zacamintelor de gaz si petrol, in special in Europa de Est.