Mihai Ghimpu, despre Valeriu Munteanu: "N-as vrea sa cred, ca si Valeriu a fost constrans, ca si ceilalti colegi de candva, sa loveasca in PL..."

"N-as vrea sa cred, ca si Valeriu a fost constrans, ca si ceilalti colegi de candva, sa loveasca in PL..." - asta a scris Mihai Ghimpu pe pagina sa de facebook, dupa ce pe internet a aparut un anunt prin care presa a fost informata ca maine Valeriu Munteanu va sustine o conferinta de presa cu tema "Despre refuzul PL de a participa in alegeri alaturi de blocul ACUM si deciziile lui politice pe viitor". Si noul lider al PL, Dorin Chirtoaca, a postat un mesaj pe facebook in care dezminte faptul ca PL ar fi refuzat sa participe alaturi de ACUM in alegeri.