Neatentia i-a adus sfarsitul. Un barbat din Causeni a murit, dupa ce a cazut in buncarul de macinat cereale a unei combine - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara in apropiere de satul Zaim din raionul Causeni. Proprietarul combinei, care a fost martor la tragedie le-a spus politistilor ca intr-un moment de neatentie, barbatul de 35 de ani, s-ar fi bagat in cabina combinei, dupa care intamplator ar fi cazut in buncarul de macinat, care functiona. In urma traumatismelor barbatul a murit pe loc. Atat politia cat si inspectoratul muncii au pornit cate o ancheta pentru a stabili circumstantele producerii tragediei.