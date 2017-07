Nebunie pe patru roti in Anenii Noi la cea de-a patra etapa a Campionatului National de off-road - GALERIE FOTO/VIDEO

Sunt doua zile in care au avut de infruntat coborari si urcari abrupte, bolovani si terenuri accidentate.

Sambata, a fost prima zi etapa de off road pe o distanta de 100 km cu orientare si gasirea punctelor in spatiu, astazi are loc proba Trial Cross, proba speciala pentru deliciul publicului prezent la eveniment.

A patra etapa a Campionatului de off-road este organizat de clubul sportiv Terra Valahia sub egida Ministerului Tineretului si Sportului si Federatiei de Automobilism din Republica Moldova.