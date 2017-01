Necaz mare pentru un barbat din satul Truseni. Incendiul l-a lasat pe drum, dupa ce flacarile i-au mistuit intreaga casa - VIDEO

Alexei Procop nu facuse focul in soba de cateva saptamani, pentru ca fusese plecat. Azi l-a aprins si a iesit pentru ceva timp. Cand a revenit, casa era deja scrum.

Alexei PROCOP, PROPRIETARUL CASEI: "Pasaportul, costumurile, divanul, televizorul, telefonul, radio, frigiderul, tot a ars."

Pompierii spun ca nu au reusit sa salveze casa, pentru ca au fost chemati prea tarziu.

"Incendiul a fost lichidat undeva in 15 20 de minute.// Daca se suna mai inainte nu era sa fie asa de mare incendiul dintre care se putea de scapat o camera pentru persoana data care sa aiba unde locui. Vecinii s-au speriat, mai ales ca s-au auzit si bubuituri puternice."

Nicolae NEGUR, VECIN: "Eram in fata si s-a auzit tot pocnituri mari si eu am crezut ca sunt petarde, dar cand am iesit afara sareau oalele de pe casa pe bucati."

Cauza exacta a incendiului urmeaza sa fie stabilita.