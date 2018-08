Neclaritatile si confuziile din dosarul „frizerului” de la Calarasi, condamnat in Italia. MJ si Interpol detin informatii contradictorii - Ziarul de Garda

Sergiu Buruiana, unul dintre suspectii care i-a tuns fortat pe doi tineri la o benzinarie din Calarasi, ar putea sta dupa gratii in R. Moldova pentru ca a omorat un tunisian in 2012, in Italia. Desi anterior, seful Centrului Cooperare Politieneasca Internationala, Viorel Tentiu, a declarat pentru ZdG ca Buruiana a fost condamnat la detentie pe viata in Italia si ca aceasta pedeapsa nu poate fi aplicata pana cand autoritatile din Italia nu transmit un set de documente in R. Moldova, Ministerul Justitiei sustine ca este vorba, de fapt, de o condamnare la 23 de ani si 11 luni privatiune de libertate, iar documentele au parvenit in R. Moldova inca in luna martie a anului curent.