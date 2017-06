Negocierile dintre localnicii din Tantareni si viceprimarul capitalei pentru a redeschide groapa de deseuri acolo s-a lasat cu scandal: "Decat sa merg pe drum asfaltat si sa simt mirosul de acolo, mai bine merg pe pamant" - VIDEO

"nu vrem gunoi, nu vrem gunoi”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU”Solicitam acordul dvs de a relua depozitarea deseurilor la Tantareni...”

Autoritatile le-au promis de toate. In primul rand, o statie de epurare de 2 milioane de euro care i-ar scapa de mirosul neplacut si care ar putea fi gata in cateva luni.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: ”Vom schimba toate unitatile de transport, nu de cele care au fost, dar care nu...5. Vom repara eficient drumul.”

”Ne promiteţi drumuri? Scuzaţi, dar să mergi pe drum asfaltat şi să simţi mirosul de acolo... Mai bine merg pe pământ.”

Nici macar scuzele viceprimarului nu i-au induplecat pe localnici.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: ”Ne cerem scuze din partea tuturor administratiilor orasului Chisinau pentru disconfortul pe care l-ati suportat atata timp.”

Iar presedintele raionului a incercat sa-i imbuneze cu un banc.

Alexandru BARBAROSIE, PRESEDINTE RAION ANENII NOI: ”Plange un baiat. De ce? Am avut o rubla si am pierdut-o. Astazi avem posibilitatea sa avem garantia Guvernului.”

Valentin GUZNAC, SECRETAR ADJ. GUVERN: ”Ingradirea poligonului cu ecran special din plasa pentru a evita imprastierea pungilor, repararea statiei de tratare a apei potabile, deservirea gratis evacuarea gunoiului.”

Oamenii spun insa ca s-au saturat de promisiuni.

”Ne-au promis, noi nu mai credem”

”sunt minciuni”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: ”In trecut am facut nu am facut, avem multe datorii fata de locuitori, este o neincredere fata de primaria Chisinau.”

Gunoiul din capitala a fost depozitat pana in 2010 la Tantareni, iar de atunci la Bubuieci. Dupa ce localnicii de acolo au protestat acum 2 saptamani, blocand accesul autospecialelor din localitate si provocand o criza in Chisinau, unde gunoiul se tot aduna, autoritatile le-au cerut sa accepte deseurile inca o luna, timp in care vor cauta un alt poligon de depozitare. Singura solutie ar fi cel de la Tantareni.