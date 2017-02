Nelu Stratan, cunoscutul interpret si producator muzical, a fost petrecut pe ultimul drum. Familia, prieteni dar si colegi de breasla si-au luat ramas bun: "M-a lovit ca un trasnet vestea asta" - VIDEO

Slujba de pomenire s-a tinut in biserica cimitirului Central de pe strada Armeneasca. La capataiul interpretului s-au adunat zeci de oameni. Un om energic, plin de viata, mereu insetat de noi proiecte, asa si-l amintesc colegii.

MC Gootsa "Era om cu idei, fiecare moment cand ne intalneam, avea un filmulet din tot ce facea, din piesele lui."

Adrian URSU, INTERPRET "Arata foarte bine, chiar foarte bine. Nelu, cum faci la 51 de ani sa arati asa de bine. Si ele asa tantos s-a bucurat, si-a indreptat spatele si umerii."

Vlad CODREANU, INTERPRET "Chiar nu vroiam sa cred lucrurile acestea, pentru ca il stiam o persoana puternica, energica si dornica de viata."

Doinita GHERMAN, INTERPRETA "O saptamana doua in urma s-a intalnit cu producatorul meu in farmacie si aprea sa fie totul in regula. Da ma rog acuma iarna toti merg la farmacie."

Silvia GRIGORE,INTERPRETA "A fost un om cu inima mare si oamenii cu inima mare mor repede, din pacate, pentru ca ei se impart cu bucatica lor."

Nelu Stratan urma sa lanseze o carte despre o iubire interzisa traita de el. Ludmila Balan urma sa fie vocea pentru varianta audio a romanului.

Ludmila BALAN, INTERPRETA "M-a lovit ca un trasnet vestea asta."

Iar planurile nu se opreau aici. Nelu Stratan intentiona sa lanseze un post TV muzical, spun colegii.

Locul de veci al interpretului se afla chiar langa mormantul actorului Mihai Volontir si al interpretului Anatol Dumitras. Fratele interpretului, Pavel Stratan abia se tinea pe picioare si inainta cu greu.

"Toate zilele onomastice a fost prezent, cu chitara."

Stela GRAUR, CUMNATA LUI NELU STRATAN "Era un tata perfect, era modern, interesant, om vesel, cu zambet pe buze."

"O fire agera, Dumnezeu sa-l odihneasca si pare rau ca asa s-a intamplat."

Nelu Stratan a murit la varsta de 51 de ani, in urma unui atac de cord. El a fost gasit in propria casa fara suflare, de un prieten. Interpretul suferise anterior un preinfarct. Nelu Stratan mai era si producator muzical. El s-a facut recunoscut prin piesele intitulate "Zai zai", "Da trenu tuc, tuc, tuc" si "Ultima noapte."