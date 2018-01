Nemultumiri si revolta la Ghidighici. Zeci de oameni care urmau inca acum 4 ani sa se mute in apartamente se plang ca lucrarile bat pasul pe loc - VIDEO

Cele doua blocuri de pe strada Alexei Mateevici din Ghidighici, au inceput sa fie construite inca in 2012, iar in 2014 urmau sa fie gata. Ulterior, compania de constructie a extins termenul pana in 2016.

Nici pana astazi cladirile nu au fost date in exploatare. Nu au fost conectate la apa, retea de canalizare, lumina si gaz, iar directorul companiei da vina pe autoritatile locale.

Alexandru MOJAICENCO, DIRECTOR COMPANIE DE CONSTRUCTIE: "Aici in Ghidighici este foarte greu cu apa. Ne-am strans trei case, acolo mai sunt vecini. Din contul oamenilor a fost conectat tot satul aproximativ 1000 de metri adica un kilometru din banii acelor oameni."

In replica primarul din Ghidighici Serafim Isac spune ca primaria din localitate a efectuat toate lucrarule necesare pentru ca blocurile sa fie racordate la utilitati.

"Dupa cum observati sunt multe lucrari nefinisate, iar o parte din ele nu sunt facut necalitativ. S-au intins prea mult."

Disperati, oamenii sunt dispusi sa mai achite ceva bani doar sa se poata muta in apartamentele lor.

"Noi am luat decizia ca sa participam cu o parte de bani care nu se ajung pentru conectarea la energia electrica si pentru amenajarea teritoriului."

"Haideti sa ne intelegem si sa vorbim inca o data cu oamenii. Intr-adevar ne-am hotarat sa ajutam cu banii, dar haideti sa avem niste actiuni concrete."

Neavand unde sta, unii oameni s-au mutat in cele doua blocuri nefinisate. Ei spun ca au platit cate 300 de euro pentru un metru patrat.