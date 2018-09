Ce spune tanarul care a mers la o statie PECO de unde a cumparat un pachet cu biscuiti, iar in loc de bani i-a intins vanzatorului bomboane:".... am vrut sa redau situatia din viata printr-un mesaj umoristic" - VIDEO

Nedumerit de ce se intampla, vanzatorul si-a chemat o colega pentru a clarifica situatia. Tanarul insa a fost insistent si a incercat sa explice de ce isi achita biscuitii cu bomboane, in loc de bani.

“Eu de fiecare data de la voi primesc bomboane..tu esti palit??”

Tanarul spune ca ideea i-a venit dupa ce a discutat cu un prieten, care i-a povestit ca si el a primit de multe ori bomboane in loc de rest, la benzinarii. Au pus dulciurile pe care le aveau la un loc si au mers sa le de-a o lectie vanzatorilor.

Ilie ȚURCAN, CUMPĂRĂTOR: “ Am creat un cont pe instagram unde am inceput sa postez filmulete. Scopul a fost mai mult unul umoristic fiindca, mi-a placut reactia la comunitate in urma faptului ca postez un video, am vrut sa redau situatia din viata printr-un mesaj umoristic.”

Imaginile au fost distribuite pe retelele de socializare si au devenit virale.