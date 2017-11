Nemultumita ca seful de la transporturi nu i-a propus solutii de fluidizare a traficului in capitala, Silvia Radu l-a alungat pe Poiata din sala de sedinte, apoi l-a chemat inapoi - VIDEO

– Domnul Poiata iesiti, chiar nu intelegiti. O sa va dau afara. - Dati sa va explic. - Dar nu am nevoie, va rog frumos sa va ridicati si sa iesiti, ca nu mai am nevoie. Atat. - Domnul Poiata dvs sunteti surd? Iesiti. Eu sunt seful dvs.

Conflictul s-a iscat pentru ca seful Directiei Transport nu ar fi venit cu solutii pentru fluidizarea traficului in capitala, asa cum i-a cerut Silvia Radu acum o saptamana.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Planul inseamna sa calculati cum aceasta propunere se rasfrange asupra masinelor, asupra bugetului municipal. Cand va fi implimentat acest proiect, cat va costa?”

Dupa mai multe replici taioase, adu i-a cerut lui Poiata sa iasa din sala.

- Eu nu am nevoie de explicatii.

- Dati sa va explic ca m-ati acuzat.

- O sa veniti la mine in birou si o sa-mi explicati.

- Ma acuzati public si nu-mi dati voie sa ma expun.

- Va rog nu faceti aici piata centrala.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Iesiti. Eu sunt seful dvs.”

Ulterior, Silvia Radu l-a chemat pe seful directiei Transport inapoi.

-Asezati-va aici. - M-ati alungat din sala.

Acum o saptamana Oleg Poiata a fost certat de primarita pentru ca intr-un an doar trei kilometri de drum au fost reabilitati in Chisinau. In replica, atunci, Poiata a spus ca nu sunt bani.