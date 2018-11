A adunat cu greu 30 de mii de lei pentru a-i plati operatia sotiei, care sufera de o boala grava, dar a ramas fara niciun ban. Casa unei familii din Ghidighici, pradata in noaptea in care s-a furat si din biserica localitatii: "Au lasat 25 de lei pe pat

VIDEO IN CURAND.



“Iata pe aici a intrat, a ridicat fereastra, a rascolit peste tot. Banii erau la bucatarie, aurul in dormitor, au luat tot si au lasat 25 de lei pe pat, ne-au luat in ras.”

Acum trei ani, sotii Cara s-au mutat la casa noua, la marginea satului Ghidighici si isi duceau linistit traiul. De cateva luni, cuplul aduna bani, asa cum sotia lui Ion, care are 29 de ani, are probleme cu inima si urmeaza sa fie supusa unei interventii chirurgicale in luna decembrie, iar operatia costa 97 de mii de lei. Au strans in jur de 30 de mii, insa in seara de 31 octombrie, cand ambii erau la munca, au ramas fara nici un ban.

Maria CARA: “Suma este mare, pentru ca banii care erau in casa era si din ajutorul unor cumetri, din ajutorul colegilor sotului de la serviciu, dar si din salariile noastre am adunat, pana a afla despre operatia la inima.”

Acum, femeia spune ca traieste cu frica. Si vecinii sunt ingroziti de cele intamplate.

“Orice zi la noi e ingrozitor, uitativa copii mici e intuneric pe strazi, uitativa e bezna si traim langa buiucani. Noaptea stai ce se aude orice zi e soc.”

Primarul din localitate sustine ca in ultima perioada s-au pradat mai multe locuinte din Ghidighici.

Serafim ISAC, PRIMAR GHIDIGHICI: “Acuma este asa un val de furturi si e neplacut, au mers ei chiar si impotriva bisericii asta chiar e o crima. Satul este prea aproape de oras si evident elementele acestea negative pot sa vina si in sat, e foarte liberi aici si transportul este pana la 12.”

Cazul a fost inregistrat la politie, iar oamenii legii spun ca au pornit un dosar penal. In noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembire, cand a fost pradata casa familiei Cara, hotii au intrat si in biserica din localitate, si au furat din cutia milei 16 mii de lei. Nu este clar deocamdata daca cele doua cazuri au vreo legatura.