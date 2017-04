Nepoatele s-au dus la mormantul strabunicului ingropat la cimitirul Armenesc din capitala pentru a-l curata, insa nu se asteptau sa-l gaseasca asa: locul de veci a fost confiscat - VIDEO

Scandal in aceasta dimineata la cimitirul Armenesc din capitala. Au mers la mormantul strabunicului pentru a-l curata, iar cand au ajuns acolo totul era ravasit...nu mai era. Crucea lipsea, totul era distrus, iar in locul in care spun femeiile ca ar fi fost ingropat strabunelul lor a aparut din senin un alt cavou. Mai exact locul de veci a fost confiscat.