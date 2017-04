Nici ajunul sarbatorilor si nici controalele mai riguroase nu au aglomerat astazi vamile. Ministrul de Interne a mers sa vada cum sta treaba la cea mai aglomerata vama - Leuseni - VIDEO

Actele de identitate, dar si cele ale vehiculele sunt verificate acum si prin baza de date Shengen si Interpol, asa ca timpul de asteptare in vami a crescut. Si totusi, astazi la vama Leuseni nu au fost cozi, iar soferii nu au avut pe sa se planga. Autoritatile din Romania spun ca timpul de asteptare nu a crescut semnificativ.

Politistii de frontiera din Romania mai spun ca traficul este mai dificil in vestul tarii. Daca e sa ne uitam pe aplicatia trafic online de pe site-ul politiei de frontiera din Romania, se poate vedea ca un flux mai mare de masini se inregistreaza la cateva vami de la granita cu Ungaria, dar si cu Ucraina. In perioada sarbatorilor de Pasti, acestia au dublat numarul angajatilor, lucru facut si de oamenii legii de la noi. La vama Leuseni au fost luate si alte masuri de fluidizare a traficului.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: "Cu totii ne-am obisnuit ca atunci cand trecem vama, banda pentru cei cu pasaport diplomatic sa fie libera in ciuda faptului ca pe restul sunt cozi interminabile. Acum in preajma sarbatorilor insa, politistii de frontiera, au impartit-o in doua, asa ca familiile cu copii cu varsta de pana la 5 ani vor putrea trece pe aici si nu vor fi nevoite sa stea mult la coada."

Langa aceste benzi, oamenii legii au instalat cate o echipa mobila, asa ca politistii de frontiera nu sunt nevoiti sa mearga in cabine sa verifice actele, ci o fac pe loc. Iar ca asteptarea sa nu le para atat de amara, in aceste zile, micutii primesc dulciuri .

Fredolin LECARI, SEF POLITIA DE FRONTIERA: “Am adus elevi de la scoala PF sa fluidizeze traficul, am anulat concediile, am dublat numarul politistilor.”

Potrivit politiei de frontiera in perioada sarbatorilor de Pasti, fluxul de oameni care trec granita, creste cu aproximativ 25 la suta.