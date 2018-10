Nici astazi, inculpatii in cazul mortii lui Andrei Braguta nu si-au aflat pedepsele. Sedinta a fost din nou amanata

Aceasta este a patra oara cand pronuntarea sentintei este amanata. La una dintre sedintele anterioare procurorul de caz spunea ca nu a cerut pedespe maxime pentru acestia ci ca fiecare dintre ei sa fie pedepsit in functie de gradul de implicare. Politistii pentru ca nu au intervenit in timp ce Braguta era snopit in bataie, iar detinutii pentru ca au aplicat forta fizica.

Andrei Braguta a fost retinut in luna august a anului trecut pentru depasirea limitei de viteza, la scurt timp de la arest, tanarul s-a stins in penitenciarul 16 in conditii suspecte. Potrivt procurorilor el a decedat de pneumonie.

Ulterior insa au fost publicate imagini video din celula, care demostreaza ca tanarul ar fi fost batut in izolator de detinuti si nimeni nu i-a sarit in ajutor. In cazul mortii lui Andrei Braguta au fost invinuiti 16 politisti si cei patru colegi de celula.

Procurorul si judecatorul, care l-au trimis pe Braguta dupa gratii desi stiau despre problemele psihice ale acestuia au fost eliberati din functie.