Nici glodul nu i-a oprit pe locuitorii din Causeni sa mearga la cimitire in cea de-a doua zi a Pastelui Blajinilor. Sandalele si pantofii cu toc au ramas acasa, iar vedete au fost galosii si cizmele de cauciuc - VIDEO

Vremea frumoasa i-a scos astazi pe oameni din casa si i-a dus in cimitire in cea de-a doua zi a Pastelui Blajinilor. La Anenii noi, oamenii s-au bucurat de soarele care a uscat noroiul, astfel ca au putut sa-si pomeneasca mortii ca in fiecare an. La Causeni insa, fara cizme de cauciuc nu puteai sa intri in cimitire.