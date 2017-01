Nici n-a intrat bine in functie, ca deja isi doreste birou nou. Dodon vrea ca lucrarile de reparatie ale cladirii Presedintiei, devastate la 7 aprilie 2009, sa fie reluate si finisate in 2017 - FOTO

Solicitat astazi de PRO TV, Ion Ceban nu a vrut sa ne ofere mai multe detalii sau sa ne spuna de unde vrea Dodon sa ia banii. Cei de la Constructii sustin ca astfel de cazuri nu au mai existat pana acum si ca de alocarea banilor se ocupa ministerul Finantelor.

Lucrarile de reparatie s-au oprit in 2011, din lipsa de bani. Timp de 2 ani s-au cheltuit 106 milioane de lei, pentru lucrari de interior. Potrivit autoritatilor, daca s-ar gasi 112 milioane de lei, Igor Dodon s-ar putea muta acolo in maxim jumatate de an.