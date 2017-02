Nici nu ti-ai fi imaginat! Un cuplu, bine imbracat, a fost surpins de camerele de supraveghere cum fura o farfurie dintr-un magazin din centrul capitalei - VIDEO

In imaginile de mai jos putem oberva cum barbatul acopera femeia cu spatele, iar aceasta ia rapid vasul si il pune in geanta, in timp ce agentul vanzari era distras cu alte lucruri. (minutul 1:30)

Incidentul a avut loc pe data de 18 februarie, insa administratia magazinului a publicat astazi imaginile video, pe pagina oficiala de facebook.

Urmeaza sa aflam daca politia a fost anuntata de furt.