Nici un leu recuperat din miliardul furat - Radio Europa Libera

La 4 octombrie guvernul moldovean va plati prima transa din datoria provenita de la bancile fraudate si asumata ca datorie publica. in bugetul pentru anul 2017 au fost prevazute 670 de milioane de lei in acest scop, dintre care vor fi stinse 50 de milioane din suma de baza, restul reprezentand dobanzi.

Experti din domeniu afirma ca autoritaţile intenţionat a dus in eroare cetatenii vorbindu-le despre recuperarea banilor disparuţi cand de fapt este vorba despre lichidarea bancilor pagubaşe, o procedura paralela. Pana in prezent nu a fost recuperat nici un leu, sustin aceiasi economisti, fapt confirmat de Ministerul Finantelor si Banca Nationala. Cum decurge recuperarea banilor disparuti? Detalii AICI

Una dintre primele promisiuni ale premierului Pavel Filip dupa preluarea sefiei guvernului a fost instalarea unui panou electronic pe care cetatenii sa vada cum şi in ce masura se recupereaza banii de la cele trei banci devalizate. „Panoul”, metaforic vorbind, este gazduit de pagina web a Ministerului Finanţelor, şi prezinta, de fapt, date ce rezulta din procesul de insolvabilitate impus bancilor ce au ciuruit bugetul. Un proces conex recuperarii miliardelor disparute fara urma.



De identificarea cailor pe care au plecat banii şi logistica recuperarii acestora a ramas sa se ocupe compania americana Kroll, contractata de Banca Naţionala. Ea promitea initierea, pana la sfarsitul anului, a procedurilor judiciare in principalele jurisdictii pe unde s-au plimbat banii. Asta daca autoritatile acelor locuri isi vor da acordul. In luna octombrie, promit expertii Kroll, va fi prezentat cel de-al doilea raport, document care, cel mai probabil, nu va fi facut public pentru a nu prejudicia derularea operatiunilor de recuperare.



Tot in octombrie, contribuabilii vor incepe sa stinga creditele de urgenta acordate bancilor buclucase - 13,3 miliarde de lei - asumate de guvern ca datorie publica. in primul an, ar urma sa fie rascumparate obligatiuni emise in valoare de 50 de milioane de lei, plus peste 600 de milioane dobanzi. Asta inseamna ca fiecarui cetatean revine cate 223 de lei, iar fiecarui contribuabil – circa 670 de lei.

Din anul viitor aceasta contributie va creste şi va pune presiune şi mai mare pe bugetul de stat şi pe platitorii de impozite. in ecuatie trebuie adaugati factorii demografic, migrationism şi incetinirea cresterii economice. Efectul cumulativ al acestora este greu de prevazut.

Eventuala recuperare a unei parti din banii disparuti ar diminua aceasta povara, dau asigurari guvernantii. Economistul Stanislav Madan nu pune mari sperante in aceasta ipotetica despovarare, ţinand cont, spune el, de faptul ca lucrurile decurg destul de lent, iar subiectul a fost trecut in plan secund.





CITESTE MAI DEPARTE PE EUROPALIBERA.ORG