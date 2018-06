"Nici unul, nici altul, nu meritau sa castige capitala". Voronin, despre Nastase: "Nu are nici capacitati organizatorice si nici nimic". Ce ar face liderul PCRM daca ar fi fost ales primar

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Noi nu am participat. Aceste alegeri, ca si celelalte, au fost petrecute cu incalcarea legislatiei. Aici asa au modificat, ce au alegerile locale generale cu acest primar ales pe un an de zile.

Eu nu stiu ce o sa faca el intr-un an de zile. Nu are nici capacitati organizatorice, nici nimic. Ce e el, avocat, ajutor de procurori, asta e Primarie, e un milion de cetateni. Nu stiu ce o sa faca el acolo, coruptia care a fost acolo.

Eu de exemplu daca as fi fost ales primar, m-as fi dus dimineata, i-as fi spus paznicului sa inchida usa si sa nu dea voie la nimeni sa intre in Primarie. Nimeni sa nu intre pana cand nu vine si spune ce face, cati ani are lucrari acolo si ce a facut pana acum la Primarie. Ei toti acolo s-au inteles. Ce sa faca el acum intr-un an, din care deja jumate a trecut. Indiferent cine ar fi fost ales, ce sa faca intr-un an. Nici unul, nici altul nu merita sa castige, nu au caracteristicele necesare."

Liderul PPDA, Andrei Nastase, a trecut de socialistul Ion Ceban, in cel de-al doilea tur de scrutin, la alegerile locale din 3 iunie. Primarul ales inca nu a fost investit oficial in functie.