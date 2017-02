Nimic personal, doar business. Boxerul Vladimir Kliciko si Anthony Joshua, promit o lupta incendiara pentru 3 titluri mondiale - VIDEO

Vladimir KLICIKO, BOXER UCRAINA: “Acum este pace, linişte înainte de furtună. Când feţele noastre vor zbura în ring, nu va fi nimic personal, doar business. ”

Anthony JOSHUA, BOXER MAREA BRITANIE: “Când zboară pumni în capul tău, înţelegi că trebuie să ripostezi. ”

Anthony Joshua va incerca sa-si apere titlul de campion mondial, versiunea IBF, categoria grea, in fata lui Vladimir Kliciko. Castigatorul luptei va obtine, totodata, si centurile de campion WBA si IBO, ramase vacante dupa suspendarea lui Tyson Fury, care a recunoscut ca a consumat cocaina. Boxetul britanic, are 27 de ani, in ziua meciului, Kliciko va avea 41.

Anthony JOSHUA, BOXER MAREA BRITANIE: “Vârsta lui are beneficii, el fiind mai experimentat. Dar, este şi partea negativă – este sportul tinerilor. În acelaşi timp, am o misiune şi trebuie să o îndeplinesc pentru a câştiga. Este tot ce contează. ”

Confruntarea de pe 29 aprilie va fi urmarita de peste 90 de mii de spectatori, iar toate biletele deja au fost vandute. Chiar daca in mod normal numarul de spectatori este limitat la 80 de mii, primaria Londrei va face o exceptie cu acest prilej.

Cu aceasta ocazie va fi egalat un record de asistenta vechi de 80 de ani in boxul din Marea Britanie, cand la meciul dintre Len Harvey şi Jock McAvoy au asistat 90 de mii de iubitori ai boxului.

Vladimir KLICIKO, BOXER UCRAINA: “Este un eveniment special şi am un adversar absolut special. ”

Anthony JOSHUA, BOXER MAREA BRITANIE: “Nu pot să spun cum o să mă descurc cu asta, deoarece nu am boxat niciodată în faţa a 90 de mii de spectatori. ”

Anthony Joshua are 18 lupte pe ringul profesionist si le-a castigat pe toate prin knock-out. Vladimir Kliciko a disputat 68 de lupte, avand 64 de victorii, iar 53 din ele – prin knock-out. Ucraineanul are si 4 infrangeri.