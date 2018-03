Peisaj de iarna. Ninge abundent in toata republica. In unele s-a asternut un strat consistent de zapada, iar pe drumuri s-au format troiene - VIDEO

La Soroca si Drochia ninge necontenit de aseara. Pe drumuri s-au format troiene, iar in localitati s-a asezat un strat gros de zapada.

De aseara a intrat in vigoare codul galben de ninsori puternice in toata tara.

In mai putin de 24 de ore, din punct de vedere meteorologic ne-am intors in luna februarie. In capitala la aceasta ora avem -1 grad, lapovita si polei si, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, o sa ninga si in urmatoarele 3 zile, adica pana miercuri.