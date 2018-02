Ninge frumos deja de doua zile in mai multe raioane din nordul tarii, iar pe unele drumuri soferii chiar s-au impotmolit in zapada - VIDEO

In nordul tarii iarna este inca in forta. La Ocnita ninge aproape fara incetare si totul in jur este imbracat in alb. Pe alocuri zapada a atins si 20 de centimetri. Oamenii se bucura din plin de frumusete, iar copii au iesit la sanius.

“Facem o baba de zapada, tare imi era dor de iarna. “

“Demult am asteptat, in sfarsit, simtim ca a venit iarna in orasul nostru si dispozitia e minunata.”

“Zapada asta a trebuit sa fie de cu toamna si era o iarna minunata, iar noi eram frumosi si sanatosi.”

“Este frumos, este iarna adevarata, caci anterior era numai murdarie”.

Ca de fiecare data, ninsoarea le-a dat batai de cap unor soferii. In Briceni un barbat a ajuns cu Dacia in sant. A fost nevoie de un tractor pentru a fi scos de acolo.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: "Si daca la nord totul e alb, aici in capitala, totul e gri. Acolo tot ninge, aici tot cade lapovita. Locuitorii din nord se dau cu sania, cei din Chisinau se chinuie da ocoleasca baltoacele, asa ca mine.”

Meteroologie spun ca si in aceasta noapte va ninge slab la nord. In capitala vom avea zapada la inceputul saptamanii viitoare.