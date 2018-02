Codul galben a adus ninsori in toata tara. In capitala, pe strazile principale, s-a circulat fara probleme, insa nu au lipsit accidentele. La noapte vine gerul cu temperaturi minus 19 grade - VIDEO

Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe drumul spre Gratiesti. Soferul unei masini de model Hunday a derapat de pe sosea si s-a ciocnit cu un camion. In urma impactului vehiculul a ajuns in santul de pe marginea drumului.

“Cu ce era incarcat camionul? - Cu ce vedeti? - Cu produse alimentare? - Cu marfa.”

Nimeni nu a avut de suferit. Soferul masinii si-a recunoscut vina si s-a ales cu o amenda de 1500 de lei. Inspectoratul General de Politie spune ca zapada nu a blocat drumuri nationale si ca echipajele de patrulare supravegheaza soselele. Ninsoarea nu a facut mari probleme nici in capitala, deoarece drumarii au intervenit pe parcursul noptii cu antiderapant.

Zapada mai putea fi vazuta astazi dimineata pe trotuare si in curtile de blocuri. Silvia Radu a anuntat pe facebook marea mobilizare, precizand ca nu vrea sa fie luata prin surprindere. Serviciul de presa al primariei ne-a spus ca la noapte, drumarii vor interveni din nou.

Si daca ninsoarea nu le-a dat batai de cap soferilor, atunci strazile inchise pentru lucrarile de defrisare a arborilor au fost o problema. O parte din strada Ion Creanga a fost blocata pana la ora 16, pentru ca muncitorii de la spatii verzi sa curete copacii.

“Cad crengile peste linia de troleibuz si trebuie curata, uite casele alea, acoperisurile.”

“Copacii sunt batrani, au peste 50 de ani, asa ca fac bine pentru ca ar putea sa cada peste oameni si masini.“

Ninsoarea marunta nu a i-a deranjat pe oraseni care au trebuit sa o ia pe jos, intrucat transportul public a fost redirectionat.

“Mai rau ca nu se anunta, asta e o chestie ca astepti tare mult si apoi.”

“Trebuie de facut curatenie, cum altfel de facut curatenia asta.”

“Asa azi e zi de odihna si trebuie de inconjurat, nu-i nimic.”

Oficial, codul galben de schimbare brusca a vremii intra in vigoare maine si va fi valabil o saptamana. In zilele urmatoare vom avea nopti cu pana la minus 19 grade in nordul tarii, iar ziua se vor inregistra minus 10. Frigul va cuprinde si tarile vecine.

In Romania a fost emis cod portocaliu de ger, incepand de luni si se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an.