Ninsoarea a blocat zeci de oameni la granita dintre Romania si Bulgaria. Printre cei care nu au putut inainta au fost si cativa moldoveni - VIDEO

Cosmarul a ajuns la final, pentru turistii romani si moldoveni blocati la granita dintre Romania si Bulgaria. In apropiere de Vama Veche, aproape 40 de masini in care se aflau peste o suta de persoane nu au mai putut inainta din cauza troienelor. Si pe drumul spre Negru Voda, in jur de 50 de persoane au indurat frigul trei zile, dupa ce au ramas blocati pe drum.