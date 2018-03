Ninsoarea a cernut astazi ca dintr-o sita sparta.Pe soselele nationale traficul a fost greoi. La Hancesti s-au format ambuteiaje kilometrice. Iar la Ialoveni un microbuz de ruta s-a rastunat - VIDEO

Cel mai mult a nins astazi in centrul si in sudul tarii. Pe soselele nationale traficul a fost greoi. La Hancesti s-au format ambuteiaje kilometrice. Iar la Ialoveni un microbuz de ruta s-a rastunat si cinci oameni au fost raniti. Salvatorii lucreaza in regim de alerta la deblocarea masinilor impotmolite in zapada.