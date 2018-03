Ninsoarea s-a lasat si astazi cu necazuri pentru soferi. In capitala au fost ambuteiaje si o multime de accidente - VIDEO

Dimineata a inceput cu un trafic greoi pentru soferii din capitala, care s-au vazut nevoiti sa rabde ambuteiajele formate pe mai toate strazile. Asta desi responsabilii de la primarie spun ca noaptea trecuta s-a intervenit in continuu cu 38 de utilaje.

Dupa ce treceau autospecialele, insa, zapada se asternea repede la loc. Pe strazile mai mici erau adevarate troiene. Nu s-a trecut fara accidente. Pe strada Cuza-Voda un Porche a tamponat un taxi.

“Putina neatentie si drumurile sunt lunecoase, a fost curatate zapada.”

Iar o soferita care conducea un Subaru a intrat intr-un pilon de la un panou publicitar pe soseaua Hancesti. Ea nu a patit nimic, dar masina a fost avariata serios in partea din fata, iar gardul a fost rupt.

Multe masini parcate neregulamentar pe marginea carosabilului au incremenit acolo. Si ca-ntr-un cerc vicios - soferii nu si-au mai putut scoate masinile pentru ca peste ele s-au asternut tonele de zapada aruncate de autospeciale. Iar muncitorii nu au putut curata tot carosabilul din cauza acestor autoturisme.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Aproape jumatate din carosabil ramane necuratat deoarece unii soferi au parcat asa cum le place iar despozitivele de curatare nu au avut acces si la margina drumului.”

“Sunt scuze si pentru soferi si pentru cei care curata e pentru doua zile se poate de rabdat.”

Nici pietonilor nu le-a fost usor – au trebuit sa-si incerce puterile pe trotuarele pline de zapada. Aceasta femeie impingea cu greu caruciorul nepotului sau.

“Asa la noi se gasesc numai pentru dansii nu si pentru oameni. Asta-i curatare, nici nu e curat nici acolo. De la gradinita aduc copilul si sunt uda.”

“Nu putem merge e foarte urat dar se vede ca nu reusesc.”

Mormanele de zapada stau cladite si in multe statii. Cei care urca in microbuze trebuie sa faca acrobatica – sa sara peste gramezi ca sa ajunga in transport. La Rascani, am intalnit cativa muncitori care incarcau nametii in autospeciale pentru a-i evacua.

Nicolae BALAUR, PRETOR RASCANI: “Am luat decizia pe cea curata s-o ducem pe marginea raului Bac, cea murdara este scoasa inafara orasului.”

Responsabilii de la primarie spun ca 500 de muncitori lucreaza astazi aproape fara incetare. Se intervine cu 15 tractoare si 11 unitati HACO in curti. Meteorologii spun ca ninsorile vor conteni abia maine de seara.