Nistor Grozavu, despre declaratiile primarului Dorin Chirtoaca: “Nu ma incurc de obicei in declaratii. O sa vedem cine este corect" - VIDEO

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Fiecare isi are pozitia sa si parerea sa. O sa vedem care este corect.”

Saptamana trecuta, pe holurile judecatoriei Buiucani, Dorin Chirtoaca spune ca declaratiile lui Grozavu sunt contradictorii.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Acolo sunt contradictii in declaratii. S-a referit incorect la anumite lucruri. Nu este relevant, cred ca si dumnealui s-a incurcat.”

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Nu am putut sa ma incurc si nu ma incurc de obicei in declaratii daca se refera la ceva concret, daca nu atunci nu stiu.”

Dorin Chirtoaca si Nistor Grozavu sunt vizati in dosarul parcarilor cu plata. Primarul este acuzat de trafic de influenta, iar viceprimarul de depasirea atributiilor de serviciu. Grozavu este cercetat sub control judiciar, in timp ce edilul- in arest la domiciliu.

Ambii pledeaza nevinovat.