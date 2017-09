Dupa festivalul culorilor, Piata Marii Adunari Nationale a ramas colorata. Nistor Grozavu: "De data aceasta dezordinea este prea mare". Organizatorii festivalului: "Stropitoarea nu s-a prezentat pentru a spala pudra colorata" - VIDEO

Nistor GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR: "Desigur ca o sa curatim totul, dar asta dureaza 2-3 zile pana ce se spala o data, se spala a doua oara pana ce scapam de aceste vopseli care au fost aplicate acolo. Au achitat doar ca salubrizare, insa nu este una si aceeasi, salubrizarea mecanizata care este pe piata vine cu utilajul respectiv cu matura si cu aspirator si cu perie de spalat si nu poate sa faca mai mult decat poate. O sa vedem ce a fost prevazut in dispozitie si cel mai mult probabil, imi pare mie, ca o sa fim nevoiti noi singuri sa facem acest lucru pentru altii, dar pe viitor o sa interprindem masurile corespunzatoare, sunt unele lucruri pe care le inveti cu timpul. Am avut festivalul acesta o data, a doua oara, iar de data aceasta dezordinea este prea mare, fata de anii trecuti."

Eugen DABIJA, PURTATOR DE CUVANT DARWIN: "Conform declaratiilor prealabile ale domnului Nistor Grozavu, vreau sa aduc cateva informatii de rigoare. Deci, conform dispozitiei 780 a primariei Chisinau, noi pentru buna desfasurare a evenimentului am contactat toate serviciile necesare. Vorbind direct de PMAN, au fost contractate servicii de salubrizare a pietei prin automobilele mecanizate IVECO si stropitoarea. Din motive necunoscute, stropitoarea nu s-a prezentat in acea seara pentru a spala pudra colorata, duminica am incercat sa luam cu ei legatura, dar nu am reusit si azi dimineata am discutat cu colegii de la EXDRUPO si ne-au dat asigurarile ca vor veni si vor face curat. Deci, ceea ce tine de costurile pentru curatirea PMAN, acestea vor fi suportate de catre organizatori si nici intr-un caz de catre primarie."