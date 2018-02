Noapte de cosmar pentru locuitorii unui bloc din Causeni. In scara cladirii a izbucnit un incediu, iar apartamentele s-au umplut cu fum. Cum s-a intamplat totul. Locatar: " Eu dormeam si am auzit cum cineva striga: ajutor" - VIDEO

Acest barbat spune ca pe la miezul noptii, cand dormea si el si intreaga sa familie a auzit ca in scara blocului e mare zarva. Cand a vrut sa iasa - usa era blocata.

“Am vazut prin vizorul usii ca e foc. Am stropit usa si in cateva minute usa s-a deschis. Am luat fiica si am fugit pe hol. Iar sotia a fost ajutata sa iasa pe geam, asa cum suntem la primul etaj.”

“Eu dormeam si pe la 12.00 noaptea striga Vadim: ajutor, ajutor! Am scos gratiile si am scos copii pe fereastra.”

“Ne-am trezit in fum, ne-am speriat, am deschis geamul sa iasa fumul.”

Si daca unii au reusit sa iasa, altii au ramas blocati in apartamente. Asa ca dupa miezul noptii cand, la fata locului, au ajuns pompierii, ei au fost ajutati sa iasa. Salvatorii au montat o scara si au scos in brate, pe geam cinci copii si patru adulti.

“Am vrut sa ies pe usa dar era fum mare si am inchis usa inapoi, am astepat sa vina pompierii si iesim pe geam.”

“Tot era negru, noi azi am mai maturat. In ziua in care copilul a implinit cinci luni, am sarit pe fereastra.”

“Ne-am speriat desigur.”

Din fericire, nimeni nu avut de suferit, doar o fetita de doua luni a fost dusa la spital pentru a fi investigata de medici.

Igor CALANEA, SALVATOR: “Pompierii au reusit la scurt timp sa stinga incediu, fara raspandirea acestuia. Toate persoanele sunt in afara oricarui pericol.”

Locuitorii blocului au petrecut o buna parte din noapte afara, in frig, pana incaperile au fost aerisite. Dupa incediu blocul a ramas fara apa si curent electric. Astazi muncitorii au inceput sa repare defectiunile.

“Asa au depistat cred ca e de la cablu.”

Pompierii presupun ca incediul ar fi pornit de la un fir electric. In urma unui scurtcircuit, s-au aprins niste lucruri vechi, lasate in scara blocului.