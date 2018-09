Noaptea trecuta a fost cea mai rece din aceasta toamna. La nord au fost ingheturi de pana la minus un grad. Multi au dardait de frig, dar nu s-au grabit sa faca focul - VIDEO

Prima bruma din acest an s-a lasat in mai multe localitati din nordul tarii. La Glodeni, acolo unde mercurul din termometre s-a dus mai jos de zero grade, oamenii spun ca au indurat frigul cum au putut, dar nu s-au incumetat sa porneasca focul in sobe. S-au invelit cu plapume mai groase si au rezistat.

"Lemne am strans pentru iarna, am pregatit niste asternuturi. M-am invalit cu doua plapume, e devreme pentru lemne."

"Daca o sa incepem de pe acum sa facem focul, nu ne vor ajunge lemne pana la sfarsitul iernii."

Altii, insa, au si lansat sezonul de incalzire.

"E frig, am facut focul dimineata, vine iarna si trebuie."

"Focul l-am facut, pentru ca e frig afara. Nimic din agricultura nu a inghetat."

Frigul din septembrie nu-i sperie pe oameni. Si in anii precedenti a fost asa.

"Anul trecut tot asa era, si de la mijocul lunii lui octombrie am inceput a face focul. A fost frig, peurma cald si din nou frig."

Nici la Chisinau oamenii nu se grabesc sa-si incalzeasca locuintele.

"Nu incalzim, pentru ca nu este atat de frig. E foarte bine pana ce. Copilul trebuie sa se caleasca si in camera sa se mentia o temperatura constanta, ca la iarna sa nu fim bolnavi."

"Nu pornim la momentul de fata e bine, ne descurcam cu temperatura care este. Nu este necesitate pentru plapume mai groase sau mai mult."

"In casa se mentine temperatura de 22 de grade care este perfecta. Copii ii calim, ii imbrac intr-o pijama mai grosuta penru ca ei se dezvelesc."

Meteorologii spun ca temperaturile joase la sfarsit de septembrie nu sunt un lucru anormal. Si in alti ani, pe vremea asta, s-au inregistrat temperaturi de pana la minus doua grade. In urmatoarele zile vremea se va incalzi usor in toata tara. In week-end maximele vor ajunge la 24 de grade.