Noaptea dintre ani a fost marcata cu mare fast la Orhei. Oamenii au sarbatorit alaturi de Ace of Base, Dschinghis Khan si Arabesque. Cum s-au distrat - VIDEO

Marin a cerut permisiunea organizatorilor pentru a-i face surpriza iubitei sale. Mai mult decat fericita, tanara nu a avut decat raspunsul... Cererea de casatorie a fost facuta in fata a mii de oameni, care au decis ca de Revelion sa ciocneasca paharele cu sampanie in piata Vasile Lupu. Mai ales ca au cantat formatii legendare ca Ace of Base sau Arabesque. Oamenii au dansat pana nu s-au mai putut tine pe picioare.





“-Ne simtim foarte bine. -Cu cine ati venit? -Cu copii. -De ce ati ales sa sarbatoriti aici? -Fiindca e foarte frumos.”

“Normal ma simt, bucuros, sanatos, voios, multi ani, sanatate, bucurie. Le dorim la toti bucurie, sanatate.”

“-Foarte frumos ca la Orhei nu-i nicaieri. -De ce ati ales sa sarbatoriti anume aici?- Atmosfera e foarte frumoasa.”

Alexandru spune ca a venit tocmai de la Edinet special pentru concert.

“Normal, suntem bucurosi de sarbatoarea dintre ani, dorim la toti sanatate si fericire, am venit la rude, am venit aici sa sarbatorim anul nou in asa atmosfera de sarbatoare.”

Pe scena a urcat si primarul de Orhei impreuna cu sotia sa Jasmin. El si-a tinut discursul in limba rusa, insa a vorbit putin si in romana.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Buna seara oaspeti...”

Sor nu a anuntat cati bani a cheltuit pentru organizarea concertului, care a culminat cu focuri de artificii.

In iunie, anul trecut, Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si sase luni de inchisoare pentru ca a obtinut de la Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Primarul de Orhei, care se declara nevinovat, nu a ajuns la penitenciar pentru ca urmeaza sa se mai pronunte Curtea de Apel.